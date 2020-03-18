Политика 20 минут назад

Россия предложила Беларуси создать единую налоговую, таможню и суд

Всего страны могут создать 12 наднациональных совместных органов

Россия предложила Беларуси создать единую налоговую, таможню и суд Россия предложила Беларуси создать единую налоговую, таможню и суд
Флажки Беларуси и РФ. Фото: "Известия"

В ходе переговоров об углубленной интеграции России и Беларуси Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган.

Об этом со ссылкой на 3 источника, знакомых с ходом переговоров, сообщает РБК.

В частности, указано, что в числе этих 12 органов — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

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Как отмечается, создание этих органов оговаривается в последней, так называемой 31-й "дорожной карте" по интеграции двух стран. При этом речь не идет о том, чтобы сразу сформировать эти органы — предлагается разработать "дорожные карты" по их созданию. В то же время к какому сроку, собеседники агентства сказать затруднились.

Также Сейчас они поставлены на паузу по инициативе Минска, добавил он.в документе идет речь о разработке "дорожных карт", касающихся совместной стратегии России и Беларуси в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

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Однако летом-осенью 2019 года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились сосредоточиться на обсуждении 30 "карт", принять их пакетом, а уже после, возможно, вернуться к проработке 31-й "карты", рассказал РБК другой собеседник, знакомый с ходом переговоров об интеграции.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства

Перед этим президенту Беларуси Александру Лукашенко передали для одобрения проект программы действий по интеграции страны с Россией. Проект создан на основании Договора о создании Союзного государства, который Минск и Москва подписали в 1999 году.

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