Политика 10 минут назад

Верховная Рада намерена помогать развитию демократии в Беларуси

В парламенте появилось межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь"

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: пресс-служба ВРУ Заседание Верховной Рады Украины. Фото: пресс-служба ВРУ
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: пресс-служба ВРУ

В Верховной Раде появилось межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь", которое возглавил народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Об этом во время заседания парламента 3 июля объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Как объяснил Алексей Гончаренко, создание такого объединения преследует две цели: помочь информировать о событиях на президентских выборах Беларуси международные организации и страны-партнеры Украины. Вторая цель — помочь Беларуси вернуться на путь европейской интеграции.

"Наша основная задача — помочь Беларуси стать европейской, независимой и свободной страной. Не дать возможности режиму Лукашенко сажать оппозиционных политиков, блогеров, СМИ. Обратить внимание международных институций на ситуацию в Беларуси. Добиваться проведения в этой стране демократических президентских выборов. Помочь Беларуси стать на путь интеграции с Европейским Союзом и НАТО", — заявил депутат.

 

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Кроме того, 3 июля в парламенте появился и ряд других объединений: "Выпускники Франко", "Украинское образование" и "За Ривненщину".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что ситуация в стране перед президентскими выборами может привести к местному Майдану. Также он заявил, что лично поручил открыть уголовные дела против его политических оппонентов, потому что они хотят расшатать страну изнутри.

В частности, речь идет о блогере Сергее Тихановском, которого задержали в конце мая после митинга для сбора подписей. Оппозиционера обвиняют "в организации и подготовке акций, которые грубо нарушили общественный порядок". Из-за задержания ему не удалось подать документы как кандидата в президенты, поэтому вместо него зарегистрировалась его жена Светлана Тихановская. Глава Беларуси также заявил, что по его поручению задержали и его главного оппонента — Виктора Бабарико.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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