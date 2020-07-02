  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 30 минут назад

Лукашенко заявил, что Беларусь победила коронавирус

По мнению Александра Лукашенко, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна победила COVID-19, хотя "градус борьбы" с пандемией снижать пока не будут.

Такое заявление он сделал во время вручения государственных наград, сообщает "Белта".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Лукашенко, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, — сказал он, — Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили", — заявил президент.

Он также заявил, что после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретится с врачами, которые все еще борются с пандемией.

Читайте также:
"Мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса" — Лукашенко

Напомним, что Лукашенко отказался вводить в стране жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Белта" со ссылкой на министерство здравоохранения Беларуси, по состоянию на 2 июля в стране выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в Беларуси зарегистрированы 62 698 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская
Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская
За сутки в Украине выявлено 889 случаев COVID-19
За сутки в Украине выявлено 889 случаев COVID-19
В Минздраве пояснили, что делать в случае отказа в бесплатном тесте на COVID-19
В Минздраве пояснили, что делать в случае отказа в бесплатном тесте на COVID-19
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская

  3. В Минздраве пояснили, что делать в случае отказа в бесплатном тесте на COVID-19

  4. Стала известна возможная кандидатура на пост главы НБУ

  5. Дело Порошенко: избирая меру пресечения, суд объявил перерыв до 8 июля

Загрузка...