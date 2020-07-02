Лукашенко заявил, что Беларусь победила коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна победила COVID-19, хотя "градус борьбы" с пандемией снижать пока не будут.

Такое заявление он сделал во время вручения государственных наград, сообщает "Белта".

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По словам Лукашенко, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, — сказал он, — Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили", — заявил президент.

Он также заявил, что после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретится с врачами, которые все еще борются с пандемией.

Напомним, что Лукашенко отказался вводить в стране жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Белта" со ссылкой на министерство здравоохранения Беларуси, по состоянию на 2 июля в стране выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в Беларуси зарегистрированы 62 698 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.