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"Мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса" — Лукашенко

Белорусский президент считает коронавирус кому-то выгодным "психозом"

"Мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса" — Лукашенко "Мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса" — Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: kresy24.pl

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что "психоз" от пандемии коронавируса кому-то идет на пользу.

Об этом сообщает "Страна".

По мнению белорусского лидера, паника от пандемии коронавируса может быть некоторым полезна, а другим вредна.

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В связи с этим Лукашенко заявил, что, невзирая на критику, от своего мнения не откажется, и продолжит называть ситуацию "психозом".

Он напомнил, что был пережит уже не один подобный инцидент. И "все знают", к чему он привел.

Кроме того, Лукашенко считает, что смотреть на ситуацию нужно не только в Беларуси, но и за рубежом. Но при этом паниковать не нужно, так как от истерии можно пострадать еще больше, чем от болезни.

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"Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", — пояснил президент.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Также ученые опровергли теорию, что коронавирус был создан человеком.

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