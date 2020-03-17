Пандемия коронавируса будет длиться два года — немецкие ученые

Пандемия коронавируса будет длиться два года, поскольку она, как правило, протекает волнами. Такой прогноз обнародовала немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний "Институт Роберта Коха".

"В экстремальной ситуации некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии. Продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вызывающему COVID-19", — объяснил глава института Лотар Вайлер.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире должна пойти на спад к июню 2020 года. Как отметил врач, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все усилия для борьбы с распространением заболевания.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

По состоянию на 17 марта 2020 года в мире насчитывается 179 тысяч 334 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 тысяч 121, поправились более 79 тысяч человек.