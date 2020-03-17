В Украине подтвердили уже 14 случаев коронавируса, зафиксирована еще одна смерть

В Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них уже 2 летальных. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и город Киев (2)", — говорится в сообщении.

В частности обнаружили коронавирус у 44-летнего мужчины из Киевской области, который был за границей, а также остальные случаи в Черновицкой области — у 33-летней женщины, которая умерла, а также у лиц в возрасте 31, 10, 18 лет, двух детей возрастом год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Напомним, 17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также с 17 марта 2020 года киевская власть усилила ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

С 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла и пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 17 марта, в мире насчитывается 179 тысяч 334 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 тысяч 121, поправились более 79 тысяч человек.