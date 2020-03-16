Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин

Киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на своем официальном сайте.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение столицей и Украиной! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", — заявил Кличко.

Он отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

– передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

– проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

– работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

– не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

В то же время, будут работать АЗС, банки и банкоматы.

При этом, временно приостанавливается работа:

– спортивных комплексов и залов.

– заведений бытового обслуживания населения.

– СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.

– развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они — вынужденные и временные. Прибыль и деньги — важны. Но здоровье и жизнь людей — самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!", — подчеркнул мэр Киева.

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Кличко добавил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования по временной отмене совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП — при необходимости принимать граждан, но по предварительной онлайн-записи.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой", — рассказал городской голова.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

"Что касается общественного транспорта — пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, что они не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. в метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это — ваша безопасность и безопасность окружающих людей", — подытожил мэр Киева.

Ранее киевские власти утвердили план превентивных мер по противодействию эпидемии китайского коронавируса. Несмотря на то, что в Украине пока лишь 1 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, и он достаточно далеко от столицы, в Киевской городской администрации решили не ждать.