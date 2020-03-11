В КГГА рассказали, как организуют карантин в Киеве

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник рассказал детали карантина, который вводится в украинской столице 12 марта в связи с мировой эпидемией китайского коронавируса.

В частности для киевских школьников может быть перенесена дата пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО), отметил он в интервью "Радио НВ".

"С завтрашнего дня <...> рекомендуется закрыть все учебные заведения — от дошкольных до университетов — всех форм собственности и всех видов (ПТУ, колледжи и так далее). Что касается учеников выпускных классов, сейчас идут консультации на уровне Министерства образования по части возможного переноса сроков, в первую очередь, пробных тестов, которые должны были состояться 21−25 марта", — сообщил Поворозник.

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При этом для школьников и студентов из Киева учебный процесс будет организован дистанционно. Проведение массовых мероприятий с количеством участников свыше 60 человек будет под запретом, подчеркнул замглавы КГГА.

"Что касается спортивных мероприятий — здесь определится Министерство [молодежи и] спорта, учитывая то, что есть спортивные соревнования национального масштаба. <...> Единственное, что могу сказать, — они не будут проводиться со зрителями. Это точно", — добавил чиновник, отметив, что организаторы должны компенсировать стоимость купленных билетов на отмененные спортивные мероприятия.

В то же время кафе и рестораны будут работать в обычном режиме, однако в столичной администрации рекомендуют проведение скрининга посетителей на наличие симптомов болезни. Работу торговых центров и кинотеатров рекомендовали приостановить до конца марта.

"Виталий Кличко, как мэр, обращался к работодателям, чтобы те сделали более гибкий рабочий график для людей, которые имеют маленьких детей, учитывая то, что дошкольные учебные заведения не будут работать", — также рассказал Поворозник.

План по предотвращению эпидемии коронавируса в Киеве был разработан месяц назад. В случае неконтролируемого распространения инфекции может быть ограничена работа столичного общественного транспорта, отметил чиновник.

В свою очередь, начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что во всех ТРЦ Киева специальные бригады будут проверять на коронавирус.

"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, будут осматривать людей, при необходимости проводить температурный скрининг. И если температура будет повышена — рекомендовать обратиться за медицинской помощью", — сказал чиновник.

По словам Рубана, болезнь у людей будут определять по "исключительно визуальным признакам" и путем измерения температуры.

Основные подробности карантина в Киеве — кратко:

- ограничение образовательного процесса и отмена массовых мероприятий вводится с 12 марта до конца месяца;

- в связи с карантином временно будут закрыты все учебные заведения Киева: детские сады, университеты, ПТУ, колледжи и так далее;

- дата проведения пробного ВНО может быть перенесена;

- школьники и студенты будут переведены на дистанционное обучение;

- проведение массовых мероприятий, количество участников которых будет составлять свыше 60 человек, запрещено;

- работу кинотеатров и торговых центров рекомендовано приостановить, в последних вводится усиленный санитарный контроль;

- рестораны и кафе столицы будут работать в обычном режиме, однако власти Киева просят владельцев таких заведений проводить скрининг посетителей — замеры температуры и внешнюю оценку наличия симптомов болезни;

- решение о проведении спортивных мероприятий лежит на Министерстве молодежи и спорта, однако они точно будут проходить без зрителей. Организаторам рекомендовано компенсировать стоимость билетов на отмененные матчи;

- работодателям советуют пересмотреть график работы сотрудников, у которых есть маленькие дети, в связи с тем, что дошкольные образовательные учреждения на время карантина будут закрыты.

Известно, что план по предотвращению эпидемии коронавируса в Киеве был разработан месяц назад. В случае обострения ситуации работа гражданского транспорта столицы может быть приостановлена.

Ранее киевские власти утвердили план превентивных мер по противодействию эпидемии китайского коронавируса. Несмотря на то, что в Украине пока лишь 1 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, и он достаточно далеко от столицы, в Киевской городской администрации решили не ждать.