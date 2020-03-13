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АПК 20 минут назад

Власти Киева поручили обеспечить запасы продовольствия на две недели

Городские власти столицы выразили понимание, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия

Власти Киева поручили обеспечить запасы продовольствия на две недели Власти Киева поручили обеспечить запасы продовольствия на две недели
Владимир Солончак. Фото: телеканал ZIK

Городская власть Киева дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Солончак на своей странице в Facebook.

"Сегодня лично утром прошелся по магазинам в центре, чтобы убедиться, что продуктов достаточно. Очередей нет, все спокойно. Городская власть понимает, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия. Поэтому мы со многих сторон подходим к этому вопросу", — написал Солончак.

Ранее стало известно, что промтоварный рынок "Седьмой километр", расположенный в Одессе, не планирует приостанавливать работу из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Одессе.

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