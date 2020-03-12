Коронавирус — не помеха. В "Укрпочте" рассказали, как будут работать во время карантина

"Укрпочта", как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса.

Как сообщает пресс-служба компании, граждане Украины пенсионного возраста также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей.

Предприятие продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

При этом, руководство "Укрпочты" предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако, предприятие будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением и минимизировать возможные неудобства для наших клиентов.

"В то же время, "Укрпочта" следит за развитием ситуации и делает все возможное, чтобы работа сотрудников предприятия оставалась и в дальнейшем безопасной. В частности, в случае распространения инфекции предприятие имеет запас респираторов и более 100 тысяч масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 тысячами дезинфекторов", — сообщили в госпредприятии.

В то же время, каждый работник, в случае обнаружения каких-либо симптомов болезни, в первую очередь, должен обратиться к врачу, сообщить своему непосредственному руководителю и должен избегать любых контактов с коллегами и клиентами, оставаясь на самостоятельном карантине.

Если у почтальона возникают какие-либо сомнения относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, работодатель рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации.

"Если работник "Укрпочты" не может оставить малолетнего ребенка на время карантина в учебных заведениях, он должен обратиться к своему руководителю, чтобы оформить отпуск или удаленный доступ работы и провести это время дома. При наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников, руководство Укрпочты оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг — добавили в компании.

Ранее в "Укрпочте" заявили, что ВОЗ пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за эпидемии коронавируса — она сообщает о безопасности посылок.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

11 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.