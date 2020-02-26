"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай

Сегодня, 26 февраля, возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрпочта", это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине.

"Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет. Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая", — говорится в сообщении.

В "Укрпочте" отмечают, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены. Вследствие этого почтовый оператор просит учесть эту информацию при планировании отправлений.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышки коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Укрпочта следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнерами в Китае", — сообщили в Укрпочте.

Согласно нормам Всемирного почтового союза и ВОЗ в официальных предназначенных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-уход, запрещенные или опасные вещи не принимаются, но не отправляются за границу.

Ранее в "Укрпочте" заявили, что ВОЗ пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за эпидемии коронавируса — она сообщает о безопасности посылок.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.