Общество 1 час назад

Никаких запретов на доставку посылок из Китая нет — Укрпочта

Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены

Никаких запретов на доставку посылок из Китая нет — Укрпочта Никаких запретов на доставку посылок из Китая нет — Укрпочта
Фото: Пикабу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли — она сообщает о безопасности посылок. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрпочта".

В организации отмечают, что люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.

"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. В официальных предназначенных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-уход, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ", — говорится в сообщении.

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В то же время, никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в КНР временно приостановлено.

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В Укрпочте подчеркнули, что все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

В организации добавили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

"Однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены. Просьба учесть эту информацию при планировании ваших отправлений", — подчеркнули в Укрпочте.

Напомним, из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае магазины, работающие на площадке AliExpress, начали отменять отправку посылок в Украину.

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