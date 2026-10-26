В Киеве не хватает 60% коммунальщиков: городские предприятия заявили о кадровом голоде

Коммунальные предприятия столицы столкнулись с критической нехваткой специалистов. На сегодняшний день обеспеченность работниками на городских объектах составляет лишь 40–45%, а дефицит кадров достигает 55–60%.

Как пишет Dilo, об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии КИЕВ24.

Критическая инфраструктура теряет специалистов

Наибольшая нехватка кадров наблюдается среди электриков, сантехников и энергетиков. Наибольшие трудности возникают при поиске ремонтников и специалистов, отвечающих за исправность оборудования и инженерных сетей.

Эксперты отмечают, что кадровые проблемы в коммунальной отрасли скапливались годами. В частности, специалистов соответствующего профиля в Украине не готовили последние 10–15 лет.

Поэтому квалифицированные кадровые ресурсы выезжали на работу в страны Евросоюза — Польшу, Португалию и Германию. С началом полномасштабного вторжения проблема обострилась до критического уровня.

Новые факторы усугубляют кадровый голод

Главный дефицит работников коммунальных служб превратился в общеукраинский вызов.

По словам главы Конфедерации работодателей Украины Алексея Важича, к давним системным проблемам — непрестижности профессии, медленному росту заработных плат и старению кадров — за последние полгода добавились новые вызовы.

Основные факторы ухудшения ситуации включают в себя дальнейший выезд населения за границу и мобилизационные процессы.

Ситуацию существенно усложнили и решение правительства по пересмотру условий бронирования работников коммунальной сферы, что привело к уменьшению количества забронированных специалистов в отрасли на 25 тысяч человек.

Напомним, 23 октября правительство финализировало изменения в систему бронирования работников от мобилизации. Главные решения предполагают отмену безусловного 100% бронирования, в частности, для энергетики и ОПК, а также проверку региональных критериев критичности предприятий.

Проект предполагает понижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование снизится со 100% до 95%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – 75%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.