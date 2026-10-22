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Каждый четвертый украинец продолжает работать даже во время "красного" уровня угрозы

тревога, громкоговоритель
Украинцы продолжают работать во время тревог / ГСЧС Украины

Даже во время красного уровня воздушной тревоги, объявляемого в случае ракетной или баллистической угрозы, 26% опрошенных украинцев продолжают работать. В то же время только 20% сразу уходят в укрытие.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты опроса пользователей платформы OLX Работа.

Согласно данным "Киева Цифрового", за сентябрь 2026 года тревога в столице длилась более 242 часов, из которых 85 часов пришлись на дневное время. В зависимости от уровня опасности и внутренней политики компании часть бизнесов приостанавливала рабочий процесс.

Ходят ли украинцы в укрытие во время работы

Среди респондентов 53% имеют стационарное место работы, например офис, магазин или производство. Еще 9% работают в гибридном формате, который также предусматривает периодическое физическое присутствие. Для этих работников вопрос действий во время воздушных тревог особенно актуален.

Так, около трети опрашиваемых (30%) отметили, что они каждый день или почти каждый день вынуждены прерывать работу или менять место из-за воздушной тревоги . Еще 9% приходилось это делать несколько раз в неделю, 13% – несколько раз в месяц. 11% указали, что воздушная тревога прерывает их рабочий процесс реже раза в месяц, а для 37% — почти никогда.

Аналитики отмечают, что такой результат вполне логичен, ведь в опросе принимали участие жители Киева (25%) и разных регионов: восточных (24%), западных (16%), центральных (13%), северных (13%), южных (6%). Частота воздушных тревог и уровень угроз могут отличаться, что влияет на решение руководства и работников по переходу в укрытие или другое безопасное место.

Заботятся ли украинцы о собственной безопасности

В сентябре 2026 года тревогу начали объявлять по двум уровням : "желтый" в случае дроновой атаки и "красный" при ракетной или баллистической опасности.

Согласно опросу большинство украинцев продолжают работать, если воздушная тревога застала их во время рабочего процесса.

"Желтый уровень" тревоги:

  • Продолжают работать - 35%,
  • Действуют по-разному в зависимости от ситуации - 29%,
  • Переходят в более безопасное место в здании, но не в укрытие — 17%,
  • Сразу уходят в укрытие - 7%,
  • Идут в укрытие, если угроза кажется серьезной — 5%,
  • Действуют по решению руководителя – 6%.

В то же время во время "красного" уровня воздушной тревоги респонденты более заметно заботятся о собственной безопасности : доля тех, кто сразу идет в укрытие, растет с 7% до 20%, а продолжающих работать уменьшается с 35% до 26%.

Красный уровень тревоги

  • Продолжают работать - 26%,
  • Действуют по-разному в зависимости от ситуации - 25%,
  • Переходят в более безопасное место в здании, но не в укрытие — 20%,
  • Сразу идут в укрытие - 20%,
  • Идут в укрытие, если угроза кажется серьезной — 4%,
  • Действуют по решению руководителя – 5%.

Почему работники не идут в укрытие во время угрозы

Практика показывает, что часто работники переходят в относительно безопасное место, но не в укрытие. Как свидетельствует опрос, чаще всего они не считают нужным каждый раз идти в укрытие — так отметили 38%. Некоторые аргументируют решение тем, что укрытие далеко или труднодоступно (37%) или неудобно, плохо обустроено (20%).

Среди опрошенных пользователей 13% ответили, что их работодатель ожидает, что работа будет продолжаться и во время воздушной тревоги, а еще 11% не могут покинуть рабочее место из-за специфики своих задач.

Иногда рабочий процесс продолжается даже несмотря на желание работника уйти в укрытие: на 17% это регулярная ситуация, на 11% такое случалось несколько раз. Однако ориентировочно 53% респондентов отметили, что им не приходилось работать вопреки собственному желанию уйти в укрытие, а 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Бизнес не сможет работать во время "желтой" тревоги без укрытия уже с 4 декабря

Расписка работника о том, что он самостоятельно решает, оставаться ли на рабочем месте во время воздушной тревоги, не освобождает работодателя и руководителя предприятия от ответственности за нарушение требований безопасности и не создает правовой защиты в случае несчастного случая.

Отдельно законодательство предусматривает возможность согласования работы при "желтом" уровне угрозы. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 сентября 2026 №1092, деятельность без временного или постоянного укрытия допускается по согласованию с трудовым коллективом до обустройства укрытия.

Однако такая возможность действует не дольше трех месяцев со дня вступления в силу постановления — до 4 декабря 2026 года. Это специальное временное условие организации работы, а не освобождение работодателя от ответственности. Кроме того, он не распространяется на красный уровень угрозы.

С 4 декабря 2026 предприятия в Украине не смогут продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги только с согласия трудового коллектива. Для работы при дроновой угрозе объект должен быть снабжен укрытием, другим защитным сооружением или надлежащим образом обустроенным безопасным пространством для работников и посетителей.

Бизнес не должен строить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно в здании.

Автор:
Светлана Манько

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