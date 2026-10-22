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Работа работников во время тревоги: кто отвечает в случае попадания

укрытие
Бизнес не сможет работать во время "желтой" тревоги без укрытия уже с 4 декабря / Суспільне

Расписка работника о том, что он самостоятельно решает, оставаться ли на рабочем месте во время воздушной тревоги, не освобождает работодателя и руководителя предприятия от ответственности за нарушение требований безопасности и не создает правовой защиты в случае несчастного случая.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Кто будет отвечать в случае попадания

Согласно статье 13 Закона Украины «Об охране труда», работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, принимать профилактические меры и контролировать соблюдение требований охраны труда.

Переложить эти обязанности на работника путем подписания расписки невозможно, даже если работник в письменном виде согласился взять все риски на себя.

В то же время, статья 14 настоящего Закона предусматривает, что работник также должен заботиться о собственной безопасности и выполнять требования охраны труда. Однако нарушение с его стороны не устраняет возможные нарушения работодателя.

Сам факт попадания ракеты или беспилотника в предприятие не означает автоматическую вину его руководителя. Для привлечения к ответственности по статье 271 Уголовного кодекса Украины необходимо установить виновное нарушение требований охраны труда, а также причинную связь между таким нарушением и причиненным вредом здоровью или гибелью людей.

Бизнес не сможет работать во время "желтой" тревоги без укрытия уже с 4 декабря

Отдельно законодательство предусматривает возможность согласования работы при "желтом" уровне угрозы. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 сентября 2026 №1092, деятельность без временного или постоянного укрытия допускается по согласованию с трудовым коллективом до обустройства укрытия.

Однако такая возможность действует не дольше трех месяцев со дня вступления в силу постановления — до 4 декабря 2026 года. Это специальное временное условие организации работы, а не освобождение работодателя от ответственности. Кроме того, он не распространяется на красный уровень угрозы.

С 4 декабря 2026 предприятия в Украине не смогут продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги только с согласия трудового коллектива. Для работы при дроновой угрозе объект должен быть снабжен укрытием, другим защитным сооружением или надлежащим образом обустроенным безопасным пространством для работников и посетителей.

Бизнес не должен строить отдельное укрытие. В предусмотренных законодательством случаях работодатель может обустроить безопасное пространство непосредственно в здании.

3 сентября правительство приняло решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги: "желтый" (атака дронов) и "красный" (ракетная или комбинированная угроза).

Автор:
Светлана Манько

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