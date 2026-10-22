Робота працівників під час тривоги: хто відповідає у разі влучання

Розписка працівника про те, що він самостійно вирішує, чи залишатися на робочому місці під час повітряної тривоги, не звільняє роботодавця та керівника підприємства від відповідальності за порушення вимог безпеки і не створює правового захисту дв разі нещасного випадку.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Хто відповідатиме у разі влучання

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечувати безпечні умови праці, вживати профілактичних заходів та контролювати дотримання вимог охорони праці.

Перекласти ці обов’язки на працівника шляхом підписання розписки неможливо, навіть якщо працівник письмово погодився взяти всі ризики на себе.

Водночас стаття 14 цього Закону передбачає, що працівник також повинен дбати про власну безпеку та виконувати вимоги охорони праці. Однак порушення з його боку не усуває можливих порушень роботодавця.

Сам факт влучання ракети чи безпілотника у підприємство не означає автоматичної вини його керівника. Для притягнення до відповідальності за статтею 271 Кримінального кодексу України необхідно встановити винне порушення вимог охорони праці, а також причинний зв’язок між таким порушенням і заподіяною шкодою здоров’ю або загибеллю людей.

Бізнес не зможе працювати під час "жовтої" тривоги без укриття вже з 4 грудня

Окремо законодавство передбачає можливість погодження роботи за "жовтого" рівня загрози. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року №1092, діяльність без тимчасового або постійного укриття допускається за погодженням із трудовим колективом до облаштування укриття.

Проте така можливість діє не довше трьох місяців із дня набрання чинності постановою — до 4 грудня 2026 року. Це спеціальна тимчасова умова організації роботи, а не звільнення роботодавця від відповідальності. Крім того, вона не поширюється на червоний рівень загрози.

З 4 грудня 2026 року підприємства в Україні не зможуть продовжувати роботу під час "жовтого" рівня повітряної тривоги лише за згодою трудового колективу. Для роботи за дронової загрози об’єкт має бути забезпечений укриттям, іншою захисною спорудою або належно облаштованим безпечним простором для працівників і відвідувачів.

Бізнес не зобов’язаний будувати окреме укриття. У передбачених законодавством випадках, роботодавець може облаштувати безпечний простір безпосередньо у будівлі.

3 вересня уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги: "жовтий" (атака дронів) та "червоний" (ракетна або комбінована загроза).