У Києві облаштовують перше мобільне укриття: де розташоване та як виглядає (ФОТО)

У Києві облаштовують перше мобільне укриття — його розташують поблизу зупинки громадського транспорту «Парк Івана Багряного» на Берестейському проспекті.

Як пише Dilo, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Купівлю та встановлення укриття оплатили меценати, до яких звернувся міський голова Віталій Кличко. Воно призначене для тимчасового захисту людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог і пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп.

Відповідно до вимог ДСТУ споруда містить до 10 місць для сидіння і місце для крісла колісного, два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки біля кожного входу.

Найближчим часом також планують придбати і встановити ще 14 укриттів, процедура їхньої закупівлі триває.

Прокуратура подала через відсутність мобільних укриттів

Нещодавно Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, у якому йдеться про бездіяльність міської державної адміністрації та міської ради щодо встановлення у столиці мобільних укриттів.

Також прокуратура вимагає зобов'язати місцеву владу терміново організувати роботи зі встановлення таких укриттів. Йдеться про укриття біля зупинок громадського транспорту, у парках, скверах тощо.

У прокуратурі зазначають, що чинне законодавство покладає саме на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов’язок щодо створення укриттів.

«Попри тривалий період повномасштабних бойових дій, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях», — йдеться в повідомленні прокуратури.

У позовній заяві прокуратура наголошує, що поточний стан забезпечення населення засобами цивільного захисту є недостатнім і потребує негайного реагування з боку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, тому суд відкрив провадження у справі.

Раніше КП “Київпастранс” оголосило тендер на закупівлю перших 14 мобільних укриттів. Очікувана вартість закупівлі становить 54,23 млн грн із ПДВ. Укриття планують встановити, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту.