В Киеве обустраивают первое мобильное укрытие: где расположено и как выглядит (ФОТО)

В Киеве обустраивают первое мобильное укрытие — его разместят возле остановки общественного транспорта "Парк Ивана Багряного" на Берестейском проспекте.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Покупку и установку укрытия оплатили меценаты, к которым обратился мэр Виталий Кличко. Оно предназначено для временной защиты людей при угрозе обстрелов во время воздушных тревог и приспособлено для нужд людей из числа маломобильных групп.

В соответствии с требованиями ДСТУ сооружение содержит до 10 мест для сидения и место для колесного кресла, два входа с тамбурами, металлические двери и защитные блоки у каждого входа.

В ближайшее время также планируется приобрести и установить еще 14 укрытий, процедура их закупки продолжается.

Прокуратура подала из-за отсутствия мобильных укрытий

Недавно Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском, в котором говорится о бездействии городской государственной администрации и городского совета по установлению в столице мобильных укрытий.

Также прокуратура требует обязать местные власти срочно организовать работы по установке таких укрытий. Речь идет о укрытии у остановок общественного транспорта, в парках, скверах и т.д.

В прокуратуре отмечают, что действующее законодательство возлагает именно на органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти обязанность по созданию укрытий.

"Несмотря на длительный период полномасштабных боевых действий, в столице до сих пор зафиксировано полное отсутствие наземных мобильных укрытий быстрого развертывания в публичных местах", — говорится в сообщении прокуратуры.

В исковом заявлении прокуратура отмечает, что текущее состояние обеспечения населения средствами гражданской защиты недостаточно и требует немедленного реагирования со стороны органов местного самоуправления и исполнительной власти, поэтому суд открыл производство по делу.

Ранее КП "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку первых 14 мобильных укрытий. Ожидаемая стоимость закупки составляет 54,23 млн грн по НДС. Укрытия планируется установить, в частности, на остановках наземного общественного транспорта.