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Новости
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Мобильные укрытия появятся на остановках Киева: объявлена закупка на 54 млн грн

укрытие
В Киеве начнут устанавливать мобильные укрытия / Правительственный портал

КП "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку первых 14 мобильных укрытий. Ожидаемая стоимость закупки составляет 54,23 млн грн с НДС. Укрытия планируется установить, в частности, на остановках наземного общественного транспорта.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Первые 14 мобильных укрытий в Киеве

Согласно условиям закупки, каждое укрытие должно иметь основное помещение площадью не менее 30 кв. м. Оно будет рассчитано максимум на 50 человек – с нормой 0,6 кв. м на одного человека.

Сооружения должны иметь два входа с соответствующими указателями выходов, освещение и вентиляцию, огнетушители и сидячие места. Также у них предусмотрено отдельное пространство для людей на креслах колесных и детских колясок.

Укрытия будут производиться из железобетонных конструкций. По условиям тендера они должны быть произведены не ранее 2026 года.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 54,23 млн грн по НДС.

Мобильные укрытия должны удовлетворять требованиям ДСТУ 9329:2025 "Первичные (мобильные) укрытия. Основные параметры и методы испытаний", а также другим действующим нормативным документам Украины в сфере безопасности и эксплуатации таких сооружений.

Технические и другие требования к мобильным укрытиям правительство законодательно урегулировало в конце 2025 года.

Напомним, 3 сентября Кабмин принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги.

Автор:
Ольга Опенько

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