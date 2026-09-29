В ЕС придумали, как обыграть Путина с замороженными активами РФ: что предлагают

Евросоюз предлагают перевести замороженные российские активы из-под юрисдикции отдельных стран под управление специальным инструментом ЕС. Это должно снять главный риск для депозитария Euroclear — возможные иски и ответные меры со стороны России.

Как пишет Dilo, об этом на мероприятии в аналитическом центре EPC в Брюсселе на тему путей дальнейшего финансирования Украины рассказал один из авторов инициативы, политический обозреватель Хьюго Диксон, сообщает "Укринформ".

По его словам, схема предполагает, что активы Центробанка РФ будут переведены не только из бельгийского Euroclear, но и из люксембургского Clearstream и других европейских учреждений. Вместе с активами ЕС возьмет на себя обязательства перед Россией, а формальное право собственности РФ пока сохранится.

Таким образом, в случае российских исков отвечать за активы и связанные с ними обязательства будет уже ЕС, а не Бельгия или отдельный депозитарий. Брюссель также должен предоставить Euroclear и другим депозитариям юридическую и финансовую защиту.

Сразу передавать деньги Украине не планируют. Диксон подчеркнул, что сначала хотят создать правовую и финансовую основу для дальнейшего использования российских средств в пользу Украины.

Инициатива уже получила поддержку нескольких стран ЕС и части евродепутатов. Авторы также предлагают в будущем подключить к схеме Великобританию, Канаду и Японию.

Ранее в Бельгии заявили, что не поддерживают перенос замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Европейского Союза для облегчения их конфискации для поддержки Украины.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна выступает категорически противиспользования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

"Это не подлежит обсуждению, двери закрыты. Наш премьер-министр будет стоять на своем", - отметил он.

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.