У ЄС вигадали, як обіграти Путіна із замороженими активами РФ: що пропонують

Євросоюзу пропонують перевести заморожені російські активи з-під юрисдикції окремих країн під керування спеціальним інструментом ЄС. Це має зняти головний ризик для депозитарію Euroclear — можливі позови та заходи у відповідь з боку Росії.

Як пише Dilo, про це на заході в аналітичному центрі EPC у Брюсселі на тему шляхів подальшого фінансування України розповів один з авторів ініціативи, політичний оглядач Х’юго Діксон, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, схема передбачає, що активи Центробанку РФ переведуть не лише з бельгійського Euroclear, а й із люксембурзького Clearstream та інших європейських установ. Разом з активами ЄС візьме на себе та зобов'язання перед Росією, а формальне право власності РФ поки що збережеться.

Таким чином, у разі російських позовів відповідати за активи та пов'язані з ними зобов'язання буде вже ЄС, а не Бельгія чи окремий депозитарій. Брюссель також має надати Euroclear та іншим депозитаріям юридичний та фінансовий захист.

Одразу передавати гроші Україні не планують. Діксон наголосив, що спочатку хочуть створити правову та фінансову основу для подальшого використання російських коштів на користь України.

Ініціатива вже отримала підтримку кількох країн ЄС та частини євродепутатів. Автори також пропонують у майбутньому підключити до схеми Великобританію, Канаду та Японію.

Раніше у Бельгії заявили, що не підтримують перенесення заморожених російських активів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", — зазначив він.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.