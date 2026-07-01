Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, подав до суду на Центробанк РФ

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається основна частина заморожених російських активів, подав позов проти Центрального банку Російської Федерації до Брюссельського суду з питань підприємництва, вимагаючи визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Як пише Delo.ua,про це повідомляє The Brussels Times.

15 травня московський суд зобов'язав Euroclear виплатити близько 220 мільярдів євро компенсації. Установа зберігає приблизно 200 млрд євро російських активів, заблокованих через санкції, які Європейський Союз запровадив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Втім, Euroclear наполягає, що московський суд не мав юрисдикції для розгляду цієї справи. Адвокат компанії в коментарі L'Echo назвав процес, який проходив у закритому режимі, "несправедливим" і "показовим судилищем".

У Euroclear вважають, що розглядати цю справу може лише суд у Бельгії. Юристи установи також заявляють, що позов російської сторони є неприйнятним.

Раніше бельгійський депозитарій Euroclear заявив, що рішення Московського арбітражного суду на користь Центрального банку РФ не має юридичної сили, а гроші залишаються заблокованими.

Крім того, російські судові рішення не мають юридичної сили на території Євросоюзу. Європейське законодавство прямо захищає Euroclear від відповідальності за виконання санкційного режиму ЄС.

Через це рішення російського суду наразі виглядає радше політичним та символічним кроком, аніж реальним механізмом повернення коштів.

Чого вимагає РФ від Euroclear

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.