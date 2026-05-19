У Euroclear прокоментували рішення суду щодо заморожених активів Росії: що кажуть

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більша частина заморожених активів РФ, заявив, що рішення Московського арбітражного суду на користь Центрального банку РФ не має юридичної сили, а гроші залишаються заблокованими.

Не визнають юрисдикцію російського суду

У Euroclear наголосили, що не визнають юрисдикцію російського суду та сам позов, і мають намір оскаржити ухвалене рішення.

“Нам відомо, що Арбітражний суд Москви ухвалив рішення на користь Центрального банку Росії за його позовом до Euroclear Bank. Euroclear рішуче оскаржує цей позов, який вважає необґрунтованим. Це останній із низки судових позовів, поданих проти Euroclear у Росії. Такі позови не визнаються законодавством ЄС, і Euroclear не визнає юрисдикцію цього суду. Euroclear оскаржить судове рішення”, — йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що рішення суду не впливає на діяльність Euroclear, а активи Центрального банку Росії, що зберігаються в депозитарію, залишаються заблокованими відповідно до міжнародних санкцій.

Чого вимагає РФ від Euroclear

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.