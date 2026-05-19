В Euroclear прокомментировали решение суда по замороженным активам России: что говорят

Euroclear отреагировал на решение суда в Москве. Фото: facebook.com/Euroclear

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов РФ, заявил, что решение Московского арбитражного суда в пользу Центрального банка РФ не имеет юридической силы, а деньги остаются заблокированными.

Не признают юрисдикцию российского суда

В Euroclear подчеркнули, что не признают юрисдикцию российского суда и сам иск и намерены обжаловать принятое решение.

"Нам известно, что Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу Центрального банка России по его иску в Euroclear Bank. Euroclear решительно обжалует этот иск, который считает необоснованным. Это последний из ряда судебных исков, поданных против Euroclear в России. Такие иски не признаются законодательством ЕС, и Euroclear не признает решение», - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что решение суда не влияет на деятельность Euroclear, а хранящиеся в депозитарии активы Центрального банка России остаются заблокированными в соответствии с международными санкциями.

Чего требует РФ от Euroclear

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатить РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.

Автор:
Светлана Манько