ЕС согласился на бессрочную заморозку российских активов для поддержки Украины

В пятницу, 12 декабря, Европейский Союз согласился заморозить сохраняющиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок. Это решение устраняет существенное препятствие для использования этих средств для финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

ЕС заморозил российские активы

Европейский Союз стремится к тому, чтобы Украина оставалась финансово обеспеченной и способной противостоять российской агрессии, поскольку вторжение России рассматривается как угроза безопасности ЕС. Для этого государства блока планируют задействовать часть российских суверенных активов, замороженных после начала войны в 2022 году.

Первым значительным шагом, согласованным правительствами ЕС в пятницу, стало замораживание российских активов на сумму 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) на неограниченный срок. Ранее каждые шесть месяцев необходимо было голосовать за продление замораживания, что создавало риск, что отдельные страны - в частности Венгрия и Словакия, имеющие более близкие отношения с Москвой - могли отказаться поддерживать это решение и ЕС был бы вынужден вернуть средства России.

ЕС планирует кредит Украине

Бессрочная заморозка российских активов - убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию этих средств для предоставления Украине займа до 165 миллиардов евро. Кредит покроет военные и гражданские нужды Украины в 2026-2027 годах. Украина вернет средства только после того, как Россия оплатит ущерб, причиненный войной, что фактически делает кредит авансом будущих репараций.

Детали кредита планируется согласовать на Европейском Совете 18 декабря, включая гарантии для Бельгии на случай возможного успешного иска Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, к которым присоединятся лидеры ЕС и НАТО.

Германия готова предоставить 50 млрд евро гарантий, а страны ЕС работают над окончательным урегулированием всех опасений. Европейский комиссар Валдис Домбровскис подтвердил, что для Бельгии разрабатываются надежные гарантии.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.