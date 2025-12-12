Запланована подія 2

"Репарационный кредит": ЕС направит 90 млрд евро на бюджетную поддержку Украины

Роксолана Подласа
В рамках так называемого "репарационного кредита" Еврокомиссия предлагает направить 90 млрд евро на бюджетную поддержку Украины в течение 2026 и 2027 годов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, во время встречи с бюджетным комитетом Европарламента и директором обсуждались потребности Украины и "репарационный кредит".

"Рабочее предложение Еврокомиссии по "репарационному кредиту" - разделить "кредит" на 2 направления поддержки Украины: производство и закупка оружия (в Украине и ЕС), а также бюджетная поддержка. Бюджетная поддержка составит 90 млрд евро и будет предоставляться в течение двух лет - 2026 и 2027", - зам.

Она уточнила, что бюджетная поддержка может предоставляться в виде макрофинансовой помощи или в рамках Ukraine Facility .

Условием предоставления такого финансирования будет продолжение и сохранение реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Подласса подчеркнула, что Украина вынуждена будет выплатить этот "репарационный кредит" только в случае получения репараций от России.

Заметим, что для финансирования государственного бюджета в 2026 году Украине необходимо привлечь более 45 млрд долларов от международных партнеров.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить   стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по   использование замороженных российских активов   в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Автор:
Светлана Манько