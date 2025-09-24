"Репарационный кредит" ЕС для Украины может достичь 130 млрд евро — Reuters

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого “репарационного кредита” в размере до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после того, как Международный валютный фонд оценит финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

"Репарационный кредит" для Украины

Европейская комиссия предложила механизм так называемого "репарационного кредита" для Украины, который будет базироваться на средствах от замороженных российских активов. Идею представила 10 сентября президент ЕК Урсула фон дер Ляен. Речь идет об использовании наличных денег, полученных из активов России, иммобилизованных на Западе после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Предполагается, что заем должен помочь Киеву в финансировании оборонных потребностей, а его возврат состоится только после получения Украиной репараций от России в соответствии с предстоящим мирным соглашением. При этом риски будут распределены между европейскими государствами и возможно другими странами "Большой семерки".

Общий объем замороженных российских активов в Европе оценивается примерно в 210 млрд евро, большинство из которых хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. Сейчас около 175 миллиардов евро этих активов уже конвертированы в наличные деньги, что потенциально может стать основой для будущего займа. В то же время, по словам чиновников, прежде чем ЕС примет решение о "репарационном кредите", нужно будет погасить предварительный заем G7 объемом 45 миллиардов евро. Это оставит около 130 миллиардов евро, доступных для нового финансового инструмента.

ЕС готовит механизм использования активов

Еврокомиссия определит размер будущего кредита для Украины после оценки финансовых потребностей МВФ. По словам комиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, пока конкретные параметры не согласованы.

В Брюсселе работают над механизмом, который позволит привлечь замороженные российские активы без их конфискации — принципиальный вопрос для многих правительств ЕС и ЕЦБ. Вероятно, будет создана специальная структура, которая сможет перевести средства из Euroclear в обмен на безкупонные облигации, выпущенные Европейской комиссией под гарантии стран ЕС и, возможно, G7.

Напомним, в Европе ужесточается поддержка идеи использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Германия изменила свою позицию и стала сторонником максимального привлечения этих средств для оборонных нужд Киева, что совпадает с инициативами Еврокомиссии и растущим давлением США.