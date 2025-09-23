Почти вдвое больше: МВФ оценил дефицит финансирования Украины в 65 млрд долларов, Киев согласился

Украина и Международный валютный фонд согласовали повышение потребностей финансирования до конца 2027 года. Размер новой кредитной программы предварительно оценивается в сумму около $8 миллиардов. Большая часть средств может быть обеспечена за счет замороженных российских активов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что МВФ убедил правительство пересмотреть дефицит финансирования до конца 2027 года. Сейчас озвучивается сумма в 65 млрд долларов, тогда как ранее Киев оценивал дефицит в 38 млрд. долларов.

Украина уже исчерпала большую часть ресурсов по текущей программе в размере 15,5 млрд долларов, которая действует до 2027 года.

Новая кредитная программа будет сроком четыре года. Переговоры по ее параметрам запланированы на ноябрь, а сумма обсуждаемого финансирования может составить около 8 млрд. долларов.

Согласованные с МВФ расчеты уже переданы Европейской комиссии. ЕС, как главный донор Украины, планирует покрыть значительную часть суммы за счет замороженных российских активов.

Раньше речь шла только о доходах от этих активов, но теперь Брюссель рассматривает использование и самих средств.

По данным МВФ, рост потребностей связан с увеличением военного бюджета Украины и рисками финансовой устойчивости. Отдельным вызовом остается понижение готовности США продолжать поддержку Украины.

О новой программе МВФ

Сергей Николайчук, первый заместитель председателя Национального банка Украины, сообщил, что потенциальная новая программа сотрудничества Украины с МВФ, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет больше шансов соответствовать внутренним параметрам Фонда.

Он отметил, что продолжение высоких рисков безопасности и значительных расходов на оборону в 2026 году осложняет девятый пересмотр текущей программы EFF, поэтому новая инициатива должна больше фокусироваться на восстановлении экономики и евроинтеграции.

Николайчук подчеркнул, что потенциальная новая программа сотрудничества с МВФ должна стать логическим продолжением действующей и будет сфокусирована на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности. В то же время она будет способствовать координации усилий международных партнеров по финансированию дефицита бюджета и оборонных расходов.

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор не определены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне $150-170 млрд для новой четырехлетней программы с МВФ.