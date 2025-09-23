Майже вдвічі більше: МВФ оцінює дефіцит фінансування України у 65 млрд доларів

Україна і Міжнародний валютний фонд погодили підвищення потреб у фінансуванні до кінця 2027 року. Розмір нової кредитної програми попередньо оцінюється в суму приблизно $8 мільярдів. Більша частина коштів може бути забезпечена за рахунок заморожених російських активів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що МВФ переконав уряд України переглянути дефіцит фінансування до кінця 2027 року. Наразі озвучується сума у 65 млрд доларів, тоді як раніше Київ оцінював дефіцит у 38 млрд.

Україна вже вичерпала більшу частину ресурсів за поточною програмою обсягом 15,5 млрд доларів, яка діє до 2027 року.

Нова кредитна програма буде строком на чотири роки. Переговори щодо її параметрів заплановані на листопад, а сума обговорюваного фінансування може становити близько 8 млрд доларів.

Узгоджені з МВФ розрахунки вже передано Європейській комісії. ЄС як головний донор України планує покрити значну частину суми за рахунок заморожених російських активів.

Раніше йшлося тільки про доходи від цих активів, але тепер Брюссель розглядає використання і самих коштів.

За даними МВФ, зростання потреб пов'язане зі збільшенням військового бюджету України та ризиками для фінансової стійкості. Окремим викликом залишається зниження готовності США продовжувати підтримку України.

Про нову програму МВФ

Сергій Ніколайчук, перший заступник голови Національного банку України, повідомив, що потенційна нова програма співпраці України з МВФ, яка матиме довший горизонт планування, має більше шансів відповідати внутрішнім параметрам Фонду.

Він зазначив, що продовження високих безпекових ризиків і значних видатків на оборону в 2026 році ускладнює дев'ятий перегляд поточної програми EFF, тому нова ініціатива має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції.

Ніколайчук підкреслив, що потенційна нова програма співпраці з МВФ має стати логічним продовженням чинної та залишатиметься сфокусованою на забезпеченні макроекономічної і фінансової стабільності. Водночас вона сприятиме координації зусиль міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету та оборонних видатків.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, уряд України планує обговорити новий план фінансування.

Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на рівні $150-170 млрд для нової чотирирічної програми з МВФ.