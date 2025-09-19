Запланована подія 2

Нова програма з МВФ. Марченко оцінив потребу у фінансуванні в $150-170 млрд

МВФ
Фото: НБУ

Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на рівні $150-170 млрд для нової чотирирічної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді.

Міністр зазначив, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні становить $18,1 млрд. Загальна ж потреба на наступний рік, згідно з проєктом державного бюджету, оцінюється у 2,079 трлн грн, або $45,5 млрд. 

Нова оцінка значно перевищує показники чинної програми EFF (Extended Fund Facility - Механізм розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду) з МВФ, яку було затверджено у березні 2023 року. Обсяг тієї програми становив $15,6 млрд.

Тоді загальне зовнішнє фінансування, передбачене для України за участі міжнародних партнерів, оцінювалося у $115 млрд (у базовому сценарії) і $140 млрд (у негативному). Пізніше ці суми були збільшені до $153 млрд та $165 млрд відповідно.

Про нову програму МВФ

Раніше Сергій Ніколайчук, перший заступник голови Національного банку України, повідомив, що потенційна нова програма співпраці України з МВФ, яка матиме довший горизонт планування, має більше шансів відповідати внутрішнім параметрам Фонду.

Він зазначив, що продовження високих безпекових ризиків і значних видатків на оборону в 2026 році ускладнює дев'ятий перегляд поточної програми EFF, тому нова ініціатива має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції.

На початку вересня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко передала керівникові місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі  невизначені, новий уряд України планує обговорити новий план фінансування.

Нагадаємо, Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.

Автор:
Тетяна Бесараб