Фінансування від МВФ: Свириденко передала керівнику місії лист із запитом на нову програму

Україна офіційно звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ), із запитом про нову багаторічну програму фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працювала в Києві, та обговорила подальшу співпрацю.

На зустрічі Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом на нову програму, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

Сторони домовилися продовжити консультації протягом найближчих місяців, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця 2025 року.

"Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення", - наголосила прем’єрка.

Під час зустрічі також обговорили проєкт державного бюджету на 2026 рік. Пріоритети України залишаються незмінними: фінансування оборони та соціальних програм. Для цього уряд зосереджений на пошуку внутрішніх ресурсів та залученні міжнародної фінансової допомоги.

Про нову програму МВФ

Сергій Ніколайчук, перший заступник голови Національного банку України, повідомив, що потенційна нова програма співпраці України з МВФ, яка матиме довший горизонт планування, має більше шансів відповідати внутрішнім параметрам Фонду.

Він зазначив, що продовження високих безпекових ризиків і значних видатків на оборону в 2026 році ускладнює дев'ятий перегляд поточної програми EFF, тому нова ініціатива має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції.

Ніколайчук підкреслив, що потенційна нова програма співпраці з МВФ має стати логічним продовженням чинної та залишатиметься сфокусованою на забезпеченні макроекономічної і фінансової стабільності. Водночас вона сприятиме координації зусиль міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету та оборонних видатків.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, новий уряд України планує обговорити новий план фінансування.

Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.