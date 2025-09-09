Финансирование от МВФ: Свириденко передала руководителю миссии письмо с запросом новой программы

Украина официально обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с запросом о новой многолетней программе финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она встретилась с миссией Международного валютного фонда (МВФ), работавшей в Киеве, и обсудила дальнейшее сотрудничество.

На встрече Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гевину Грею письмо с запросом на новую программу, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

Стороны договорились продлить консультации в ближайшие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца 2025 года.

"Украина прошла рекордные 8 просмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Но активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 сформирован с расчетом, что война далека от завершения", - подчеркнула премьер.

В ходе встречи также обсудили проект государственного бюджета на 2026 год. Приоритеты Украины остаются прежними: финансирование обороны и социальных программ. Для этого правительство сосредоточено на поиске внутренних ресурсов и привлечении международной финансовой помощи.

О новой программе МВФ

Сергей Николайчук, первый заместитель председателя Национального банка Украины, сообщил, что потенциальная новая программа сотрудничества Украины с МВФ, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет больше шансов соответствовать внутренним параметрам Фонда.

Он отметил, что продолжение высоких рисков безопасности и значительных расходов на оборону в 2026 году осложняет девятый пересмотр текущей программы EFF, поэтому новая инициатива должна больше фокусироваться на восстановлении экономики и евроинтеграции.

Николайчук подчеркнул, что потенциальная новая программа сотрудничества с МВФ должна стать логическим продолжением действующей и будет сфокусирована на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности. В то же время она будет способствовать координации усилий международных партнеров по финансированию дефицита бюджета и оборонных расходов.

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор неопределены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.