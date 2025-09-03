Миссия МВФ начала работу в Киеве

В Киев прибыла делегация Международного валютного фонда. Визит продлится около недели и предусматривает ряд встреч.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Многие встречи запланированы. Буду рад увидеться в городе в течение следующих 7-8 дней", - заявил он.

О новой программе МВФ

Сергей Николайчук, первый заместитель председателя Национального банка Украины, сообщил, что потенциальная новая программа сотрудничества Украины с МВФ, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет больше шансов соответствовать внутренним параметрам Фонда.

Он отметил, что продолжение высоких рисков безопасности и значительных расходов на оборону в 2026 году осложняет девятый пересмотр текущей программы EFF, поэтому новая инициатива должна больше фокусироваться на восстановлении экономики и евроинтеграции.

"Если говорить о какой-либо перспективе следующих лет, эта программа должна больше фокусироваться на создании условий для восстановления экономики с мощным евроинтеграционным фокусом", – сказал он.

Николайчук подчеркнул, что в финансовом секторе планируется реализация проектов по созданию инфраструктуры финансовых рынков, которая станет фундаментом восстановления экономики.

Он отметил, что потенциальная новая программа сотрудничества с МВФ должна стать логическим продолжением действующей и будет сфокусирована на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности. В то же время она будет способствовать координации усилий международных партнеров по финансированию дефицита бюджета и оборонных расходов.

Николайчук также отметил важность сохранения дизайна программы как части более широкого финансового пакета при участии международных партнеров, где МВФ играет ведущую роль в консолидации усилий.

Отметим, Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.