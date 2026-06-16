Цена не разглашается: под Полтавой продают маслозавод

В Миргородском районе Полтавской области выставили на продажу крупный агропромышленный комплекс, включающий в себя маслопрессовый завод, элеватор и собственную железнодорожную инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Комплекс обладает высоким уровнем логистической и энергетической автономности. Энергообеспечение объекта составляет 1,5 МВт.

Земельный участок под предприятием находится в аренде на 20 лет. К заводу подведены три подъездных пути, две автомобильные весовые на 80 тонн и собственная железнодорожная ветка.

Технические характеристики и мощности комплекса

Промышленный объект оснащен современным оборудованием от ведущего производителя ТАН и включает:

Элеваторный комплекс: мощности для одновременного хранения 12 тысяч тонн зерна в металлических силосах. Элеватор оборудован четырьмя завальными ямами и тремя зерносушилками производительностью по 50 тонн/час каждый;

мощности для одновременного хранения 12 тысяч тонн зерна в металлических силосах. Элеватор оборудован четырьмя завальными ямами и тремя зерносушилками производительностью по 50 тонн/час каждый; Производственный цех: шесть прессов, три жаровня, текущие весы на тензодатчиках и итальянская котельная для маслопресса и экстракции;

шесть прессов, три жаровня, текущие весы на тензодатчиках и итальянская котельная для маслопресса и экстракции; Складская логистика: резервуары для вертикального хранения 1 тыс. тонн готового масла.

Максимальная проектная мощность экстракционного производства завода составляет 300 тонн в сутки. Однако для полноценного запуска цеха экстракции будущему владельцу понадобятся дополнительные финансовые вложения в размере $2,2 млн .

Инвестиционный потенциал сделки

Главным коммерческим преимуществом предприятия является его уникальное географическое расположение и низкая конкуренция в регионе: в радиусе 180 километров от объекта отсутствуют другие маслоэкстракционные заводы, что обеспечивает монопольное положение на локальном рынке заготовки сырья.

Текущая стоимость агрокомплекса не разглашается. Организаторы торгов рассчитывают закрыть сделку по продаже объекта в течение ближайших трех месяцев.

Напомним, в Полтаве было выставлено на продажу действующее предприятие по производству металлоконструкций и полимерных опор стоимостью $960 000. Предприятие имеет законтрактованный доход, собственные торговые марки и два цеха, а прогнозируемый срок окупаемости инвестиций составляет менее 2 лет.