Завод металлоконструкций в Полтаве продают за $960 тысяч: что входит в стоимость актива

В Полтаве выставлено на продажу действующее предприятие по производству металлоконструкций и полимерных опор стоимостью $960 000. Предприятие имеет законтрактованный доход, собственные торговые марки и два цеха, а прогнозируемый срок окупаемости инвестиций составляет менее 2 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Бизнес работает по модели полного цикла и объединяет три источника дохода под единой операционной структурой.

Направления деятельности компании:

Производство металлоконструкций и опор. Работа ведется в сегменте B2B с активным участием в государственных, муниципальных и частных тендерах по действующим контрактам. Производство полимерных опор и светильников. Запуск производства после полной модернизации намечен на июль 2026 года. Энергосервис (ЭСКО): модернизация освещения с законтрактованным потоком денежных средств.

Инфраструктура предприятия состоит из двух укомплектованных производственных цехов на площадях около 2660 кв. м в долгосрочной аренде сроком более 10 лет. Оборудование включает линии ЧПУ-резки, гибки, сварки, металлообработку, экструзионную линию, прессы и оборудование для термообработки.

завод в Полтаве, работник / Inventure

Команда насчитывает более 22 обученных специалистов, остающихся работать после сделки. Текущая управленческая команда предоставляет 3-месячное переходное сопровождение для нового владельца.

Финансовые показатели предприятия следующие: доход за 2025 год составил около 62,0 млн грн, чистая прибыль - 24,4 млн грн. Среднегодовой рост чистой прибыли с 2022 года составляет около 30%, а среднегодовой темп роста дохода (CAGR) – около 53% (+134% за два года). Прогноз дохода на 2026 год зафиксирован на уровне 98,8 млн. грн.

Кроме того, загруженность мощностей по направлению металлоконструкций обеспечена на срок от 3 месяцев, а складские запасы по полимерам созданы примерно на 1 год. Главными драйверами роста являются спрос в рамках восстановления Украины и отлаженная дистрибуция в ЕС.

Отмечается, что причиной продаж является стратегическая реструктуризация группы из-за фокуса владельца на другом направлении собственных компаний. Предметом сделки является 100% корпоративных прав (цельный имущественный комплекс). Прогнозируемая окупаемость по плану доходности 2026 составляет менее 2 лет.

Напомним, в городе Тальное Черкасской области продается имущественный комплекс бывшего сахарного завода за 1 500 000 долларов.