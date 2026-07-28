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Немецкий автогигант снизил годовой прогноз из-за падения спроса в Китае

Mercedes-Benz
Немецкий автогигант снизил годовой прогноз из-за падения спроса в Китае / Unsplash

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Group обновил свой годовой прогноз, ожидая понижения доходов по итогам года. Причиной тому стало существенное замедление продаж на ключевом для компании китайском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Компания объявила, что ее выручка по итогам года будет "несколько ниже", чем предыдущие показатели, которые ожидались на уровне прошлогодних 132,2 миллиарда евро.

Снижение показателей обусловлено высокой конкуренцией со стороны местных производителей, аккуратными настроениями покупателей и изменением модельного ряда в Китае.

Во втором квартале продажи Mercedes-Benz в этой стране упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что нивелировало рост продаж в США и Европе.

Несмотря на это, операционная прибыль компании за второй квартал выросла с 1,3 миллиарда евро до 1,5 миллиона евро, что соответствует ожиданиям аналитиков. Этому способствовали положительные результаты подразделения по выпуску малотоннажных грузовиков и финансового сектора.

Сложная ситуация наблюдается и у других германских автоконцернов. На прошлой неделе Volkswagen ухудшил собственный прогноз и ожидает падения выручки до 3%. В свою очередь BMW также снизила ожидания прибыли из-за проблем в Китае и влияния войны в Иране, из-за чего компания ускорила оптимизацию затрат и планирует сокращение тысяч рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые продажи Mercedes-Benz упали из-за снижения спроса в Китае. Во втором квартале мировые объемы реализации автомобилей немецкого концерна существенно снизились, ведь затяжной кризис в сфере недвижимости заставил состоятельных китайских покупателей отказаться от покупки автомобилей класса люкс.

Автор:
Максим Кольц