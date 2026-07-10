Мировые продажи BMW упали: компания потеряла 30% клиентов в Китае

Немецкий автомобильный концерн BMW AG зафиксировал понижение мировых продаж во втором квартале 2026 года. Главным фактором падения стало стремительное сокращение спроса на рынке Китая, где затяжной кризис в сфере недвижимости подорвал покупательную способность состоятельных клиентов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Общие мировые поставки автопроизводителя в отчетном периоде сократились на 4,9%. Это падение обусловлено, прежде всего, 30% обвалом продаж брендов BMW и Mini на китайском рынке. Кроме того, зафиксирован спад глобальных продаж и для основного автомобильного бренда компании.

Эта тенденция усугубляет кризис среди немецких производителей авто премиумсегмента. Ранее о падении поставок в Китае из-за слабого спроса и жесткой конкуренции со стороны местных брендов уже отчитались компании Porsche и Mercedes-Benz Group.

Последствия для компании и меры экономии

После того, как в мае должность главного исполнительного директора занял Милан Неделькович, компания была вынуждена ухудшить прогнозы маржинальности и объявить об усилении мер по жесткой экономии. С начала года акции BMW упали более чем на 35%.

Для преодоления кризиса производитель делает ставку на новые продукты:

Платформа Neue Klasse: на разработку этой новой архитектуры для электромобилей компания потратила более 10 млрд евро.

Запуск новой модели: в этом году концерн представит китайскую версию первой модели на этой базе – кроссовера iX3, рассчитывая вернуть интерес местных покупателей.

Положительную динамику компания демонстрирует только на рынках США и Европы, где растет спрос на электромобили. В частности, количество заказов на модель iX3 приближается к отметке в 100 тысяч, а также высокий спрос наблюдается на седан i3.

Однако в целом по итогам года концерн ожидает операционную маржу на уровне всего 1–3%, что может сделать BMW менее прибыльным крупным европейским автопроизводителем.

Напомним, ранее сообщалось, что война в Иране и кризис в Китае заставили BMW резко снизить прогноз прибыли. Немецкий автомобильный концерн существенно ухудшил свои финансовые ожидания на 2026 год из-за падения продаж в Азии, а также из-за негативных последствий иранского конфликта, ухудшившего потребительские настроения и поднявшего цены на энергоносители.