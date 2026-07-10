Світові продажі BMW впали: компанія втратила 30% клієнтів у Китаї

Німецький автомобільний концерн BMW AG зафіксував зниження світових продажів у другому кварталі 2026 року. Головним чинником падіння стало стрімке скорочення попиту на ринку Китаю, де затяжна криза у сфері нерухомості підірвала купівельну спроможність заможних клієнтів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Загальні світові поставки автовиробника у звітній період скоротилися на 4,9%. Це падіння зумовлене насамперед 30% обвалом продажів брендів BMW та Mini на китайському ринку. Окрім цього, зафіксовано спад глобальних продажів і для основного автомобільного бренду компанії.

Ця тенденція посилює кризу серед німецьких виробників авто преміумсегмента. Раніше про падіння поставок у Китаї через слабкий попит та жорстку конкуренцію з боку місцевих брендів вже відзвітували компанії Porsche та Mercedes-Benz Group.

Наслідки для компанії та заходи економії

Після того як у травні посаду головного виконавчого директора обійняв Мілан Неделькович, компанія була змушена погіршити прогнози маржинальності та оголосити про посилення заходів із жорсткої економії. Від початку року акції BMW впали на понад 35%.

Для подолання кризи виробник робить ставку на нові продукти:

Платформа Neue Klasse: на розробку цієї нової архітектури для електромобілів компанія витратила понад 10 мільярдів євро.

Запуск нової моделі: цього року концерн презентує китайську версію першої моделі на цій базі — кросовера iX3, розраховуючи повернути інтерес місцевих покупців.

Позитивну динаміку компанія демонструє лише на ринках США та Європи, де попит на електромобілі зростає. Зокрема, кількість замовлень на модель iX3 наближається до позначки у 100 тисяч, а також високий попит спостерігається на седан i3.

Проте загалом за підсумками року концерн очікує операційну маржу на рівні лише 1–3%, що може зробити BMW найменш прибутковим великим європейським автовиробником.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку. Німецький автомобільний концерн суттєво погіршив свої фінансові очікування на 2026 рік через падіння продажів в Азії, а також через негативні наслідки іранського конфлікту, який погіршив споживчі настрої та підняв ціни на енергоносії.