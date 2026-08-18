"Укрпошта" встановить 600 поштоматів у відділеннях до кінця третього кварталу

Національний поштовий оператор "Укрпошта" планує протягом третього кварталу 2026 року завершити встановлення внутрішніх поштоматів у своїх відділеннях, довівши загальну кількість до 600 точок швидкої видачі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар генерального директора компанії Ігоря Смілянського агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами очільника компанії, через високий попит з боку клієнтів на послугу самообслуговування поштовий оператор уже закуповує додаткове обладнання.

Географія та плани розширення мережі

Проєкт зі встановлення пристроїв самообслуговування охоплює як внутрішні відділення, так і вуличний простір:

Поштомати у відділеннях: послуга вже працює в 15 областях країни, де встановлено 376 із запланованих 600 пристроїв. Зокрема, у другому кварталі в Києві було запущено перші 70 таких поштоматів.

Вуличні поштомати: до кінця 2026 року "Укрпошта" має намір збільшити їхню кількість до кількох тисяч. Спільно з виробником "Модерн-Експо" вже стартував проєкт із запуску першої тисячі вуличних автоматів у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах.

Фінансовий результат: у другому кварталі 2026 року компанія вийшла на чистий прибуток у розмірі 296,7 млн грн проти 108 млн грн збитку за аналогічний період минулого року.

Загалом інфраструктура національного оператора налічує 7,2 тис. об’єктів обслуговування, включно з 2 тис. пересувних відділень, які забезпечують зв'язок у 21,3 тис. населених пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" встановить 1 000 вуличних поштоматів. Партнером проєкту з виробництва та монтажу обладнання стала українська компанія "Модерн-Експо".