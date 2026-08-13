"Укрпошта" встановить 1 000 вуличних поштоматів: як подати заявку на встановлення

Національний поштовий оператор "Укрпошта" розпочинає виробництво та встановлення першої тисячі нових вуличних поштоматів. Партнером проєкту виступила компанія "Модерн-Експо" — один із лідерів українського ринку обладнання для поштового зв'язку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, нові пристрої будуть суміщати функціонал поштомата та класичної поштової скриньки. Це дозволить клієнтам не лише отримувати посилки, а й одразу відправляти листи.

Де встановлюватимуть перші поштомати

На першому етапі компанія шукає відповідні локації у великих містах України, зокрема у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших обласних центрах.

"Укрпошта" закликає до співпраці:

представників ОСББ;

керуючі компанії;

забудовників житлових комплексів (ЖК).

Щоб запропонувати локацію біля свого будинку, необхідно подати заявку на офіційному сайті компанії. Після цього фахівці перевірять об'єкт, погодять технічні деталі та підпишуть договір на встановлення.

У компанії додають, що перша тисяча вуличних поштоматів — це лише початок масштабного розширення мережі. Надалі "Укрпошта" планує продовжувати власні закупівлі, а також інтегрувати для видачі посилок поштомати компаній-партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" розгорнула мережу внутрішніх поштоматів вже у 15 областях. Наразі у відділеннях компанії по всій країні функціонує понад 370 комірок швидкої видачі.