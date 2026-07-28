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"Укрпошта" розгорнула мережу внутрішніх поштоматів вже у 15 областях: як забрати посилку

комірки Укрпошти
"Укрпошта" встановила вже 376 внутрішніх поштоматів / Укрпошта

"Укрпошта" продовжує розгортати мережу внутрішніх поштоматів (комірок швидкої видачі) безпосередньо у своїх відділеннях. Наразі проєкт діє у 15 областях, де встановлено 376 із запланованих 600 комірок. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними поштового оператора, новий формат дозволив 7 із 10 відвідувачів отримувати відправлення без очікування в загальній черзі.

Конструктивні відмінності

Внутрішні комірки швидкої видачі мають наступні особливості:

  • автоматична маршрутизація на етапі сортування, що спрямовує посилку в комірку в обхід стелажів оператора; 
  • прив'язка графіка роботи до годин роботи конкретного відділення, на відміну від цілодобових вуличних терміналів.

Сервіс уже працює в містах таких регіонів: Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, Вінниця, Черкаси, Кропивницький, Полтава, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Дніпро, Суми, Чернігів.

Як забрати посилку?

Отримувач оминає загальну чергу, підходить до комірки у відділенні, вводить SMS-код і забирає посилку. Стандартне обслуговування через оператора залишається доступним для клієнтів, які потребують додаткових послуг.

Скорочення часу видачі забезпечено автоматизацією сортувальних хабів, потенційна потужність обробки яких становить до 3 млн відправлень на добу. Це забезпечує доставку між більшістю міст на наступний день.

Нагадаємо, на початку липня "Укрпошта" запустила поштомати у Львівській та Івано-Франківській областях

Автор:
Тетяна Ковальчук