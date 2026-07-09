АТ “Укрпошта” розширює мережу внутрішніх поштоматів. Сервіс, який дозволяє забрати посилку без очікування в черзі, став доступним ще у двох областях — Львівській та Івано-Франківській.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, новий етап масштабування передбачає встановлення ще 66 комірок швидкої видачі:

27 — у Полтавській області,

13 — у Сумській,

26 — у Харківській.

Смілянський підкреслив, що темпи запуску сервісу в Сумській та Харківській областях залежатимуть від безпекової ситуації.

Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібні мобільний застосунок чи Bluetooth.

В "Укрпошті" зауважують, що новий формат уже виправдав свою ефективність: у відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, сім із десяти посилок видають саме через них без очікування в загальній черзі.

Паралельно "Укрпошта" продовжить розширювати мережу класичних зовнішніх поштоматів — до 1000+ по всій країні.

Наразі в Україні вже встановлено 310 комірок швидкої видачі із 600 запланованих.

У червні "Укрпошта" запустила внутрішні поштомати (комірки швидкої видачі) у відділеннях ще у п’яти містах України: Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі. Також вони працюють у Києві, Львові, Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві.