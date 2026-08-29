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Аграрії скоротять площі під озимі восени: в уряді назвали причини

Пшениця
Уряд очікує скорочення посівної кампанії восени

Восени в Україні очікується скорочення посівних площ під озимі культури, зокрема під пшеницю. Головними чинниками, які впливають на плани аграріїв щодо посівної кампанії, є обмеження експорту та висока вартість логістики.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький

"Очевидно, що скорочення посівних площ восени буде. Зокрема, під озимою пшеницею. Водночас по озимому ріпаку суттєвих змін не очікуємо – його посівна кампанія вже розпочалася. Щодо озимого ячменю також прогнозуємо незначні зміни", – повідомив міністр.

Очільник відомства також запевнив, що зменшення площ під пшеницею не загрожує внутрішній продовольчій безпеці України, адже при внутрішньому споживанні на рівні близько 6 млн тонн її щорічне виробництво останніми роками сягає 23–25 млн тонн.

Попри логістичні виклики, кредитування агросектору продовжує зростати. За останній тиждень агровиробники отримали близько 2 млрд гривень пільгових позик.

Загальний кредитний портфель галузі досяг 105 млрд гривень, що на 25 млрд гривень більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (80 млрд грн).

Нагадаємо, Україна вичерпала квоту на безмитні поставки пшениці до ЄС. Подальший експорт передбачає сплату мита, через що українське зерно втрачає конкурентоспроможність на європейському ринку. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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