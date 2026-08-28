Ціна української пшениці різко зросла: що відбувається з експортом

Закупівельні ціни на українську продовольчу пшеницю 2-го та 3-го класу в румунському порту Констанца за тиждень зросли на $7–10 за тонну - до $245–255/т на умовах DAP. Зростання підтримують проблеми з логістикою, перенаправлення експортних потоків та підвищення світових котирувань.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Зернової біржі".

Пшениця з України дорожчає

Зростання цін відбувається на тлі проблем із логістикою та підвищення світових біржових котирувань. Одним із ключових чинників стало вичерпання Україною квот на безмитне постачання пшениці до ЄС. Через це закупівлі на західному кордоні призупинилися, а частину експортних потоків переорієнтували на дунайські порти та Констанцу.

В умовах блокади українських чорноморських портів Констанца залишається важливим хабом для завантаження великотоннажних суден.

Водночас транспортування через дунайські порти ускладнюють низький рівень води, російські обстріли та черга з понад 50 суден біля Сулінського каналу. Це збільшує витрати на простої та робить поставки на умовах DAP Констанца більш привабливими для учасників ринку.

Додаткову підтримку цінам забезпечують зростання світових котирувань, дефіцит якісної продовольчої пшениці та готовність імпортерів компенсувати високі логістичні витрати.

Очікується, що подорожчання української пшениці на базисі DAP Констанца підтримуватиме і закупівельні ціни на українському ринку.

Раніше повідомлялось, Україна здатна експортувати близько 4,5 млн тонн вантажів щомісяця завдяки альтернативній логістиці, що охоплює Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт. Цей обсяг покриває більшу частину з 6 млн тонн, які зазвичай забезпечував український морський коридор.