Колапсу експорту немає: Україна здатна вивозити 4,5 млн тонн вантажів альтернативними шляхами

Україна здатна експортувати близько 4,5 млн тонн вантажів щомісяця завдяки альтернативній логістиці, що охоплює Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт. Цей обсяг покриває більшу частину з 6 млн тонн, які зазвичай забезпечував український морський коридор.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ця цифра (4,5 млн тонн) дає можливість нам експортувати… Інформація про те, що в нас колапс із експортом, це неправда", – наголосив Деркач.

Із 6 млн тонн вантажів, які перевозили морем, близько 4 млн тонн складали зернові, а ще 2 млн тонн — метал та залізна руда.

Дунайські порти збільшили перевалку утричі

Ключову роль серед альтернативних шляхів відіграють порти Дунаю. Попри посилення російських обстрілів, Мінвідновлення впроваджує додаткові рішення для забезпечення їхньої діяльності: за останній місяць ці порти збільшили обсяги перевалки утричі й можуть виходити на показник до 3 млн тонн на місяць.

Для розширення спроможностей Дунайського регіону Україна веде перемовини з Єврокомісією та Румунією щодо цілодобової роботи румунських лоцманів на каналі "Суліна".

Паралельно готують українських фахівців, які після сертифікації також зможуть проводити судна цим шляхом.

Залізниця та автотранспорт

Альтернативна сухопутна логістика розподіляється наступним чином:

Залізниця: забезпечує перевезення 1–1,5 млн тонн вантажів на місяць.

забезпечує перевезення 1–1,5 млн тонн вантажів на місяць. Автотранспорт: генерує 200–300 тис. тонн експорту щомісяця. Крім того, на автомобільні перевезення припадає понад 30% усього імпорту в Україну.

Для збільшення вантажопотоку триває розбудова пунктів пропуску. На кордоні з Румунією в ПП "Порубне – Сірет" побудовано чотири додаткові смуги для вантажівок.

Після завершення дзеркальних робіт румунською стороною це дозволить подвоїти пропускну спроможність — орієнтовно до 150 вантажівок на добу.

Також будується міст через Дністер у районі Ямполя для запуску повноцінного ПП "Ямпіль – Косеуць" на кордоні з Молдовою. Протягом року міністерство розраховує збільшити пропускну спроможність всього кордону на 15–20%.

Водночас Деркач визнав, що переорієнтація на альтернативні маршрути суттєво підвищує вартість логістики. Для олійних культур це підвищення не є критичним, тоді як експортери зерна втрачають прибутки, вивозячи продукцію в першу чергу заради отримання обігових коштів.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.