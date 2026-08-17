Україна скоротила експорт агропродукції на 57%: що відбувається з логістикою

За перші 13 днів серпня Україна експортувала 790,7 тисячі тонн аграрної продукції, що на 57,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом липня, коли цей показник досягав 1,849 мільйона тонн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітиків Spike Brokers.

Водночас вартість експорту скоротилася меншою мірою — на 37,3%, до 478,8 мільйона доларів проти 763,8 мільйона доларів місяцем раніше.

Ключовим фактором уповільнення стала зернова група вантажів. Паралельно відбулася суттєва перебудова географії логістичних шляхів. Відвантаження через морські порти просіли, тоді як навантаження на автомобільні пункти пропуску та західні залізничні коридори різко зросло.

Автомобільні та сухопутні перевезення

За 1-13 серпня через автомобільні пункти пропуску було експортовано 130,1 тисячі тонн агропродукції, що на 8,9% перевищує липневий показник у 119,5 тисячі тонн.

Найбільше зростання автоекспорту зафіксовано на угорському напрямку, де обсяги збільшилися на 32,9%. Потік через Словаччину зріс на 28,0%, через Румунію — на 14,1%, а через Польщу — на 3,7%. Перевезення через Молдову залишилися майже на рівні липня, виявивши незначне відхилення у мінус 1,9%.

У залізничному сегменті експортні перевезення зерна та продукції помелу впали до 201,7 тисячі тонн, що на 72% менше, ніж за аналогічний період липня. Проте в розрізі напрямків зафіксовано протилежні тенденції.

Якщо через порти Одеси залізницею було транспортовано лише 75,2 тисячі тонн (-88,5%), то сухопутними переходами перевезено 126,4 тисячі тонн проти 70,1 тисячі тонн у липні, що означає зростання на 80,5%.

Загалом станом на 12 серпня залізницею перевезено 435,8 тисячі тонн зернових вантажів, що на 46,9% менше за липневий показник та на 52,1% нижче рівня серпня минулого року.

Блокада морського напрямку

Натомість морський залізничний канал залишається найслабшою ланкою логістики. Обсяги транспортування зерна в напрямку портів Одеси впали на 88,5% — до 75,2 тисячі тонн.

Середньодобове вивантаження в регіоні Великої Одеси просіло до 146 вагонів на добу, а в бік портів Дунаю рухалося 1 320 зерновозів із середньодобовим вивантаженням 134 вагони.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.