Понад 30 млн тонн українського зерна можуть не потрапити на світові ринки через блокування портів

Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За словами міністра, зупинення морської логістики припало на період активного збору врожаю. Внутрішні ціни на зернові та олійні культури вже впали в середньому на 30%, а прямі втрати аграрного сектору цього року можуть сягнути від 1,5 до 3 млрд доларів. Ситуація за окремими показниками є складнішою, ніж у березні-квітні 2022 року.

Україна розширює експорт альтернативними маршрутами — залізницею, автошляхами та через Дунай. Проте вони зможуть забезпечити лише близько 50–55% пропускної спроможності чорноморських портів, які раніше забезпечували вивезення до 6 млн тонн продукції щомісяця. Ситуацію на Дунаї додатково ускладнюють посуха та низький рівень води, що обмежить збільшення перевезень щонайменше до жовтня.

Кроки уряду та заклики до світу:

Уряд коригує механізм визначення мінімально допустимих експортних цін і розробляє додаткові фінансові інструменти підтримки.

Міжнародні партнери мають сприяти безпеці судноплавства у Чорному морі, адже Україна забезпечує близько 6% світового експорту пшениці та 11% кукурудзи.

У Мінагрополітики додали: навіть після відновлення руху суден знадобиться щонайменше місяць для повернення до попередніх обсягів експорту.

Нагадаємо, наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі та загрозу збитків для аграріїв у розмірі до $3 млрд Тарас Висоцький раніше обговорив із Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.