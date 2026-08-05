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Maersk запустив тимчасовий залізничний сервіс між Україною та Румунією

Maersk
Maersk запустив тимчасовий залізничний сервіс між Україною та Румунією

Оператор контейнерних перевезень Maersk запроваджує тимчасове залізничне сполучення між румунським портом Констанца та українськими терміналами через складну ситуацію в портах Одеського регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

Залізничний сервіс працюватиме як для імпортних, так і для експортних перевезень. Логістичне рішення охопить термінали у трьох українських містах:

  • Київ;
  • Одеса;
  • Тернопіль.

У компанії наголосили, що рішення має тимчасовий характер і діятиме до стабілізації ситуації в регіоні. Попередній термін роботи залізничного сервісу встановили до 1 жовтня 2026 року включно.

Нагадаємо, Maersk тимчасово призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт через поточну ситуацію, яка впливає на операційну діяльність. Імпортні вантажі, що мали вивантажуватися в Чорноморську, перенаправляють до порту Констанца в Румунії.

Автор:
Максим Кольц

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