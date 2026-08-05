- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Maersk запустив тимчасовий залізничний сервіс між Україною та Румунією
Оператор контейнерних перевезень Maersk запроваджує тимчасове залізничне сполучення між румунським портом Констанца та українськими терміналами через складну ситуацію в портах Одеського регіону.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.
Залізничний сервіс працюватиме як для імпортних, так і для експортних перевезень. Логістичне рішення охопить термінали у трьох українських містах:
- Київ;
- Одеса;
- Тернопіль.
У компанії наголосили, що рішення має тимчасовий характер і діятиме до стабілізації ситуації в регіоні. Попередній термін роботи залізничного сервісу встановили до 1 жовтня 2026 року включно.
Нагадаємо, Maersk тимчасово призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт через поточну ситуацію, яка впливає на операційну діяльність. Імпортні вантажі, що мали вивантажуватися в Чорноморську, перенаправляють до порту Констанца в Румунії.