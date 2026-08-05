Maersk запустив тимчасовий залізничний сервіс між Україною та Румунією

Оператор контейнерних перевезень Maersk запроваджує тимчасове залізничне сполучення між румунським портом Констанца та українськими терміналами через складну ситуацію в портах Одеського регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

Залізничний сервіс працюватиме як для імпортних, так і для експортних перевезень. Логістичне рішення охопить термінали у трьох українських містах:

Київ;

Одеса;

Тернопіль.

У компанії наголосили, що рішення має тимчасовий характер і діятиме до стабілізації ситуації в регіоні. Попередній термін роботи залізничного сервісу встановили до 1 жовтня 2026 року включно.

Нагадаємо, Maersk тимчасово призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт через поточну ситуацію, яка впливає на операційну діяльність. Імпортні вантажі, що мали вивантажуватися в Чорноморську, перенаправляють до порту Констанца в Румунії.