Maersk тимчасово зупинила сервіс через Чорноморськ

Maersk тимчасово призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт через поточну ситуацію, яка впливає на операційну діяльність. Імпортні вантажі, що мали вивантажуватися в Чорноморську, перенаправлять до порту Констанца в Румунії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Maersk.

У компанії зазначили, що фідерний оператор наразі не має можливості продовжувати надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт. Обмеження діятиме до подальшого повідомлення.

Судно Medkon Mira V.629S з імпортним вантажем, який планували вивантажити в Чорноморському рибному порту, буде переадресовано до Констанци.

Також у румунський порт планують перенаправити всі імпортні відправлення з портом вивантаження Чорноморськ, які зараз перебувають у Порт-Саїді або очікуються там.

Якщо Констанца не підходить клієнту як місце вивантаження, Maersk пропонує подати запит на зміну пункту призначення.

Для експортних бронювань із портом навантаження Чорноморськ компанія пропонує два варіанти:

безкоштовне скасування бронювання без штрафу;

для бронювань, де контейнери вже мають статус Gate in, — зміну порту навантаження з Чорноморська на Констанцу зі збереженням чинної ставки морського фрахту.

У Maersk попередили, що запити на скасування або зміну бронювання потрібно погоджувати через представника Customer Service. Зміни, внесені напряму через сайт компанії, можуть автоматично призвести до штрафів або перерахунку фрахту.

Про подальші зміни компанія повідомить додатково.

Нагадаємо, у місті Гданськ (Польща) презентували концесію поромного терміналу у морському торговельному порту “Чорноморськ”. Презентація відбулася в межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026).