Google вперше випробує ШІ-чипи в космосі: що тестуватимуть і навіщо це потрібно

Компанія Google планує запустити прототип супутника для першого орбітального випробування проєкту Suncatcher. Компанія перевірить, чи можуть її чипи для штучного інтелекту стабільно працювати в умовах низької навколоземної орбіти.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Що тестуватимуть

Місію планують провести під час запуску Transporter-18 компанії SpaceX у партнерстві із супутниковою компанією Planet Labs. Прототип супутника оснастять тензорними процесорами Google.

На орбіті компанія перевірить, як обладнання переносить навантаження під час запуску, космічне випромінювання та екстремальні температури. Радіація може спричиняти помилки в роботі електроніки, зокрема так звані перекидання бітів, коли змінюються значення даних.

Google вже тестувала свої TPU під час виконання ШІ-навантажень на об'єкті Каліфорнійського університету в Девісі. Однак компанія вважає орбітальні випробування необхідними, щоб перевірити роботу обладнання безпосередньо в космосі.

Окремо Google оцінить систему охолодження чипів. У вакуумі неможливо використовувати звичайне охолодження повітряним потоком, тому компанія поєднуватиме теплові трубки з радіаторами.

Далі фахівці проєктуSuncatcher мають дослідити можливість розміщення великих обчислювальних потужностей для ШІ на орбіті. Серед потенційних переваг такого підходу — доступ до сонячного світла протягом значної частини часу та відсутність залежності від наземних енергетичних обмежень.

Водночас експерти зазначають, що технологія поки стикається з високою вартістю запусків, інженерними обмеженнями та проблемами масштабного виробництва супутників.

Нагадаємо, OpenAI співпрацює зі своїми головними конкурентами — Anthropic та Google DeepMind — над заходами щодо безпеки штучного інтелекту на тлі зростання занепокоєння економічними та безпековими загрозами з боку технології.